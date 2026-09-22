Fenerbahçe Marco Asensio için harekete geçti: Karar verildi

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Fenerbahçe Süper Lig’in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u 8-0 yenerek milli araya moralli girdi.

Sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sakatlığını atlattı ve uzun bir süre sonra Eyüpspor maçının kadrosunda yer aldı.

Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Eyüpspor maçında forma giymedi.

MARCO ASENSIO İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Fanatik’te yer alan habere göre; Milli ara, Marco Asensio için özel bir hazırlık kampına dönüşecek.

Yaşadığı fiziksel problemlerden dolayı Eyüpspor maçında riske edilmeyen Asensio için teknik heyetin son derece titiz davrandığı aktarıldı.

Fenerbahçe’de oyunculara verilen izin sonrası Asensio için farklı bir çalışma programı devreye girecek.

Teknik ve sağlık ekibinin birlikte yürüteceği program kapsamında, yıldız oyuncunun fiziksel dayanıklılığının geliştirilmesi ve maç ritmini en üst seviyeye çıkarması hedefleniyor.

SEFERBERLİK İLAN EDİLECEK

Marco Asensio’nun fiziksel seviyesini yukarı taşımak için adeta seferberlik ilan edilecek.

Fenerbahçe, milli ara sonrası güçlü ve hazır bir Asensio’ya kavuşmayı hedefliyor.