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Icardi'ye tarihi men cezası

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'ye tarihi men cezası geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Icardi'ye tarihi men cezası
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Sarı-kırmızılar ile geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız 2099'a kadar men cezası aldı.

Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, Arjantinli golcüye 2099'a kadar trafikten men etme cezası verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,

''Icardi, dolmuş ehliyetle sürücü koltuğunda! Eugenia ''la China'' Suarez kemerini çözdü ve Mauro Icardi sürüşe devam ederken vücudunun büyük bir kısmını pencereden dışarı çıkardı. Videonun yayılması üzerine, Icardi'nin sürücü ehliyetinin süresinin dolduğunu tespit ettik.'' denildi.

Icardi'ye tarihi men cezası - Resim : 1

SEVGİLİSİ VİDEO PAYLAŞTI

Paylaşılan videoda Icardi'nin süresi geçen ehliyet bilgileri ve verilen ceza süresi de paylaşıldı.

YENİLEME GEREKLİ

Yapılan açıklamada Galatasaray'ın eski golcüsü Mauro Icardi'nin trafikten geçici olarak menedildiği, ehliyet yenileme sürecinin gerektiği de belirtildi.

HİÇ BİR TAKIMLA ANLAŞMADI

Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra bir takımla anlaşamayan yıldız golcünün adı, en son İtalya devlerinden Lazio ile anılıyordu.

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HÂLÂ BİR TAKIMLA ANLAŞMADI

Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra bir takımla anlaşamayan yıldız golcünün adı, en son İtalya devlerinden Lazio ile anılıyordu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mauro Icardi Galatasaray
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