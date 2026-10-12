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Halk TV Spor Fenerbahçe maçı öncesi kriz çıktı: Aston Villa'da planlar değişti

Fenerbahçe maçı öncesi kriz çıktı: Aston Villa'da planlar değişti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Aston Villa'da sakatlık krizi çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe maçı öncesi kriz çıktı: Aston Villa'da planlar değişti

İngiltere Premier Lig'de son olarak Brentford'ı konuk eden Aston Villa sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe maçı öncesi puan kaybı yaşayan İngiliz kulübünde sol bek krizi patlak verdi.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SAKATLIK KRİZİ

Takımın sol beklerinden Ian Maatsen, eylül ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir forma giyemezken diğer sol bek Matteo Ruggeri'den kötü haber geldi. Brentford maçına ilk 11'de başlayan Matteo Ruggeri sakatlanarak oyundan çıktı.

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"HAMSTRING KASINDA PROBLEM YAŞADI"

Sakatlıklara dair konuşan Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, "Hamstring kasında bir problem yaşadı. Kontrollerini yapacağız. Aaron (Wan-Bissaka) bazen bu pozisyonda oynayabiliyor. Bence bu maç (Brentford) bir antrenman oldu ve iyi oynadı. Sol tarafta bize yardım etmeye devam edecek. Sağ tarafta oynayabilecek Lamare Bogarde var ama iki sol ayaklı bek olmadan yapımızı başka seçeneklerle korumaya çalışacağım" dedi.

MAÇ NE ZAMAN?

14 Ekim Çarşamba günü Villa Park'ta oynanacak olan Aston Villa - Fenerbahçe mücadelesi TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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