Son Dakika | Arda Turan'dan milli takım kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Uluslar Ligi'nde art arda yaşanan mağlubiyetlerin ardından beklenen kararı verdi. Millilerde teknik direktör Vincenzo Montella'yla yollar resmen ayrıldı.

TFF'NİN İLK ADAYI ARDA TURAN

Yaklaşık 1 ay sonra oynanacak olan Fransa ve Belçika maçları öncesi yeni teknik direktör arayışlarına başlayan TFF'de rota Arda Turan'a çevrildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Arda Turan'ı ilk sıraya yazdığı öğrenilirken flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek ailesiyle görüşen Arda Turan'ın milli takıma sıcak bakmadığı kaydedildi.

"SAVAŞ VARKEN YARI YOLDA BIRAKMAM"

Sabah'ın haberine göre; Arda Turan, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" ifadelerini kullandı.

DİĞER ADAYLAR

TFF'nin listesindeki diğer isimler de ortaya çıktı. Federasyon yerli isimler arasında Şenol Güneş ve Fatih Tekke'yi listeye aldı. Yabancılarda ise Julian Nagelsmann, Didier Deschamps ve Vitor Pereira'nın adı geçiyor.