Fenerbahçe Lyon maçı öncesi görüntüleri ilk kez paylaştı

Fenerbahçe'nin Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne yükseldiği tarihi karşılaşmanın ardından kulüp, ilk golün öncesindeki hazırlık aşamasını gözler önüne seren dikkat çekici bir görüntüyü paylaştı. İlk kez servis edilen videoda, Vedat Muriç ile Oğuz Aydın arasında maç öncesinde yapılan taktiksel konuşmayı ortaya çıkardı.

18 YILLIK HASRETE SON VERİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda alınan bu galibiyetle Fenerbahçe, 18 yıllık Devler Ligi hasretine son vererek turnuvanın lig aşamasına adını yazdırmıştı. Tarihi zaferin ardından sarı-lacivertli kulübün resmi hesabından yapılan paylaşım, ilk golün nasıl planlandığını gözler önüne serdi.

GÖRÜNTÜLER İLK KEZ PAYLAŞILDI

Paylaşılan görüntülerde Vedat Muriç'in takım arkadaşı Oğuz Aydın'a "Sen bana havadan ortayı yap, yukarıdan kes" dediği görüldü.

Oğuz Aydın ise bu isteğe "Ortayı arkaya doğru keseceğim, sen hazır ol" yanıtını verdi. İki oyuncu arasındaki bu kısa konuşma, karşılaşmada atılan ilk golün ardından çok daha anlamlı bir hâl aldı.

POZİSYON GOL OLDU

Oğuz Aydın'ın yaptığı ortaya kafayla vuran Vedat Muriç'in devamında dönen topu takip ederek ağlara gönderdiği ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

MURİÇ AÇIKLADI

Karşılaşmanın ardından golüyle ilgili açıklamalarda bulunan Vedat Muriç, Oğuz Aydın ile maç öncesinde bu organizasyonu konuştuklarını belirterek ortanın geleceğini bildiğini ifade etti. Muriç, pozisyonu takip ederek golü bulduğunu belirterek bu durumdan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Fenerbahçe'yi bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan kadroda kendi isminin de yer almasının kendisi için gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.

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