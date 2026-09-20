Fenerbahçe Eyüpspor ve Amedspor Beşiktaş maçlarının VAR hakemi açıklandı

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Süper Lig'de 6. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 yenerek farklı bir galibiyet elde etti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray'ın puan kaybını avantaja çevirmek istiyor.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ EYÜPSPOR

2 maçtır galibiyet hasreti yaşayan Fenerbahçe, saat 17.00'de sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak.

BEŞİKTAŞ LİDERLİK MAÇINDA

Beşiktaş, Diyarbakır'da Amedspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mehmet Kısal yapacak.

Siyah-beyazlılar, Amedspor'u yenmesi halinde liderliğe yükselecek ve milli araya lider olarak girecek.

VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçların VAR hakemleri belli oldu: