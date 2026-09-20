Son Dakika | Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi: İlişkilerimizi askıya alırız

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor ile Galatasaray arasında dün oynanan karşılaşmada kırmızı kartla oyun dışı kalan teknik direktör Okan Buruk'un hakem kararına yönelik değerlendirmelerinin, yayıncı kuruluşun muhabiri aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasına sert tepki gösterdi.

''NEDEN AYNI HASSASİYETLE GÜNDEME TAŞINMADI?''

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik.

Fenerbahçe’nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?

Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır. Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz.

Aksi hâlde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.''