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Fenerbahçe Eyüpspor: İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe Eyüpspor: İlk 11'ler belli oldu
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak.

VAR'da Ferenc Karako, AVAR'da ise Bersan Duran olacak.

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2 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçı da kazanamadı.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 7 puan topladı.

Eyüpspor ise 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi ve 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Eyüpspor maçının ilk 11'leri belli oldu:

  • Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Kerem, Muriqi
  • Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Jules, Giordino, Massanga, Boutobba, Costa, Raux Yao, Michalak, Abdullahi
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Eyüpspor
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