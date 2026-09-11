Fenerbahçe efsanesi İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında sahasında karşılaştığı Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, herkesi şaşırtan bir karara imza attı.

İstifa kararı aldığını açıklayan İsmail Kartal, ''Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum, görevimden istifa ediyorum.

Bundan sonra Fenerbahçeme, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim, bir daha geri dönmemek kaydıyla..." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

İsmail Kartal'ın istifa etmesi sonrası Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım devreye girdi.

Deneyimli teknik adamın istifasını kabul etmediğini söyleyen Yıldırım, "İsmail Kartal görevinin başındadır. 'Devam edeceğim' demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm; 'Devam edeceksin' dedim. Ben ayrılana kadar buradan gidemez." sözleriyle İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini dile getirdi.

VOLKAN DEMİREL FENERBAHÇE'YE TALİP OLDU

Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Volkan Demirel, İsmail Kartal'ın ayrılık sözlerinin hemen ardından yaptığı açıklama ile gündem oldu.

Desidero Sports'un canlı yayınında konuşan Demirel, "Bize teklif gelmez... Ne zaman derlerse göreve hazırız" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'in bu sözleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.