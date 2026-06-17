Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi: Şampiyonluktan 1 maç uzaktalar
Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş Gain'i 82-71 mağlup etti. Sarı-lacivertliler şampiyonluktan bir maç uzaklıkta.
Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE DEPLASMANDA GALİP GELDİ
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler parkeden 82-71'lik skorla galip gelmeyi başardı.
SERİDE ÖNE GEÇTİ
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin dördüncü müsabakası, 19 Haziran Cuma günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
ALIMPIJEVIC DİSKALİFİYE EDİLDİ
Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, derbi maçın üçüncü çeyreğinde diskalifiye oldu. Sırp çalıştırıcı, hakeme itirazları nedeniyle üst üste teknik faul alarak ihraç edildi.
DETAYLAR
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin, Ali Şakacı
Beşiktaş GAİN: Yiğit Arslan 3, Dotson 22, Anthony Brown 22, Vitto Brown 4, Sertaç Şanlı 3, Berk Uğurlu 5, Morgan 8, Canberk Kuş, Thomas 4
Fenerbahçe Beko: Hall 15, Horton-Tucker 13, Tarık Biberovic 8, Melli 17, Birch 11, James Metecan Birsen 2, Baldwin 7, Melih Mahmutoğlu, De Colo 4, Onuralp Bitim, Jantunen 5
1. Periyot: 23-19
Devre: 40-43
3. Periyot: 58-64