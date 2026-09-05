Fenerbahçe Beşiktaş: İşte ilk 11'ler! Büyük sürprizler

Süper Lig'in 2 devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam karşı karşıya geliyor. İki takım da hazırlıklarını tamamladı. İşte ilk 11'ler. Büyük sürprizler var.

Kadıköy Chobani Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 20.00. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ilk 11 için 1 futbolcu hariç kararını verdi. Kartal'ın büyük sürprizinin İrfan Can Kahveci olabileceği öğrenildi. Kartal'ın İrfan Can ile İsmail Yüksek arasında tercih yapacağı bildirildi.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci (İsmail Yüksek), Greenwood, Oğuz, Vedat Muriqi.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da ilk 11 kararını verdiği belirtildi. Italiano'nun yeni transfer Poku'yu ilk 11'de oynatacağı bildirildi.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih Özcan, Orkun, Poku, Olaitan, Trossard, Vlahovic.