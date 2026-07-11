Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yollar ayrıldı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yollar ayrıldı

Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Finlandiyalı oyuncu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yollar ayrıldı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüp geçen sezon başında kadrosuna kattığı Finlandiyalı oyuncu Mikael Jantunen ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Çözülmesi imkansız bir denklem: İşte Mason Grenwood'un dünyada çok az görülen özelliğiÇözülmesi imkansız bir denklem: İşte Mason Grenwood'un dünyada çok az görülen özelliği

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“2025-26 sezonunun başında kadromuza katılan, geçtiğimiz sezon kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Mikael Jantunen ile yollarımız ayrılmıştır.
Çubuklu formamızla, 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Mikael Jantunen’e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.”

PARİS'TEN GELMİŞTİ

2.03 boyundaki uzun forvet, geçen yaz transfer döneminde Paris Basketbol'dan gelmişti.
Mikael Jantunen, Paris Basketbol'da 2, ondan önce formasını giydiği Treviso takımında da 1 sezon oynamıştı.

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yollar ayrıldı - Resim : 2
Oyuncu, 2018'den bu yana Finlandiya Milli Takımı'nda da yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Basketbol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro