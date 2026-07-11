Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yollar ayrıldı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüp geçen sezon başında kadrosuna kattığı Finlandiyalı oyuncu Mikael Jantunen ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2025-26 sezonunun başında kadromuza katılan, geçtiğimiz sezon kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Mikael Jantunen ile yollarımız ayrılmıştır.

Çubuklu formamızla, 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Mikael Jantunen’e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.”

PARİS'TEN GELMİŞTİ

2.03 boyundaki uzun forvet, geçen yaz transfer döneminde Paris Basketbol'dan gelmişti.

Mikael Jantunen, Paris Basketbol'da 2, ondan önce formasını giydiği Treviso takımında da 1 sezon oynamıştı.



Oyuncu, 2018'den bu yana Finlandiya Milli Takımı'nda da yer alıyor.