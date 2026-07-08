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Fatih Terim Galatasaray paylaşımıyla noktayı koydu

İsmi son dönemde sık sık Sarı - Kırmızılı takımla anılan Fatih Terim sosyal medyada yine gündem oldu. Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımına deneyimli teknik adamdan yanıt geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fatih Terim Galatasaray paylaşımıyla noktayı koydu

Galatasaray, efsane teknik direktör ve eski futbolcusu Fatih Terim'in kulübe ilk imzasını atmasının 52. yıl dönümünü özel bir paylaşımla kutladı. Terim de sarı-kırmızılıların mesajına duygu dolu sözlerle yanıt verdi.

GALATASARAY'DAN İMPARATOR'A ÖZEL MESAJ

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Terim'e olan minnetini dile getirdi. "Kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek hafızalardan silinmeyecek başarılar kazandıran efsanemiz Fatih Terim; 52 yıl önce bugün Galatasaray'a ilk imzasını attı, gerisini tarih yazdı. Yaşattığın sayısız mutluluk için teşekkürler İmparator" ifadelerine yer veren kulüp, Terim'in sarı-kırmızılı tarihteki eşsiz yerine bir kez daha dikkat çekti.

Galatasaray'da Fatih Terim sürpriziGalatasaray'da Fatih Terim sürprizi

TERİM'DEN DUYGUSAL YANIT

Galatasaray'ın paylaşımına cevap veren Fatih Terim, kaleme aldığı sözlerle taraftarları duygulandırdı. "Kağıtlara atılan imzalar, şekiller ve görevler değişir ama gönlünüze işlenenler ömrünüz olur. İlk günkü söz, bugün 52 yıllık bir miras. Kalbimin en güzel yerinde benimle, ömrüm ne kadarına daha yeterse…" diyen İmparator, Galatasaray'a olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Fatih Terim Galatasaray paylaşımıyla noktayı koydu - Resim : 2

52 YILLIK EFSANE YOLCULUK

Fatih Terim, Galatasaray'a önce futbolcu olarak adım attı, ardından teknik direktör olarak kulübü Avrupa'nın zirvesine taşıdı. UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası başta olmak üzere sayısız şampiyonluğun mimarı olan Terim, Galatasaray tarihinin en büyük ismilerinden biri olarak hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Fatih Terim
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