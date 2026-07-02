Galatasaray'da Fatih Terim sürprizi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi efsane teknik direktör Fatih Terim'le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Terim'in kulübe geri dönebileceği ileri sürüldü.

Terim, Dünya Kupası'na katılan milli takımla ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile polemik yaşamış, bu sırada başta Galatasaray camiası olmak üzere tüm kesimlerden büyük destek görmüştü.

Son iddiaya göre Terim, Galatasaray'a yeni bir görevlendirme ile dönebilir. Terim'in Sportif AŞ'de çalışabileceği ileri sürüldü.

"DEVRİME İMZA ATMALI"

Gazeteci Haluk Yürekli, 343 Digital Youtube kanalında yaptığı açıklamada konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yürekli şunları söyledi:

"Fatih Terim'in teknik direktörlükten ziyade, takım elbise giyeceği bir pozisyona geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Futbolda bir devrime imza atılmalı.

Dursun Özbek, Fatih Terim'i Sportif A.Ş.’nin başına getirirse bunun ilk adımı atılmış olur. Bu pozisyonda Fatih Terim gibi isimler olursa herkesin içine siner ve tartışma da yaşanmaz."