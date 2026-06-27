Fatih Terim'den milli takım açıklaması: Arınacağız

A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, YouTube kanalında millilerin Dünya Kupası sonuçlarını değerlendirdi.

Terim'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

“Gruptan çıkan ABD’nin direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki. Yani buradan çıksak, Brezilya’nın Japonya ile eşleştiği, Fas’ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda, buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız.

Şu bir gerçek ki bu turnuva bitti, şimdi Uluslar Ligi başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Ligi organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Tamam, kötü bitti. Yani daha doğrusu istediğimiz gibi olmadı diyelim ama şampiyonalar durmuyor, hayat devam ediyor.

Dünyanın en güzel şovunu yapan, spora şovu katan ülkesi Amerika’dır. Dolayısıyla kazançların, kayıpların etki oranları bizdeki gibi değildir. Bizdeki kayıplar bize çok ağır darbeler verir. Bu da özellikle oyuncular için baskı altında oynama, stres altında, gerilim altında kalma ve kaybetme korkusu gibi bir son doğurur. Onlarda bu yok. Zaten yaşam tarzları bu. Maç bittikten sonra onlar için eğlence başlar. Bizde eğer kazanmışsak olağanüstü bir sevinç, kaybetmişsek olağanüstü bir üzüntü yaşıyoruz ve birbirimizi kırıyoruz. Onarılması güç işler çıkıyor ortaya.

Zevk almak, eğlenmek insanı mutlu eder ama ‘Ben bu maçı kaybedersem acaba neler olacak?’ düşüncesiyle sahaya çıkan oyuncuların veya hocaların tavrı, tarzı, yaklaşım şekli hakikaten çok iyi olmaz. Kaybetme korkusu sporcular için en kötü duygusudur. Onun için ben hayatım boyunca oyuncularıma ‘Kaybetmekten korkmayın’ dedim. Bir daha da kaybetmekten yine korkmayın, başka türlü kazanamazsınız. Çünkü kaybetmeyle kazanma arasında geçen cereyan eden akıma zaten spor veya futbol diyoruz.

"NE ALAKASI VAR ŞANSLA?"

Jenerasyonlar kendiliğinden ortaya çıkmaz. Yerinizde oturarak yeni bir nesil oluşturamazsınız. Araştıracak, takip edecek, izleyip keşfedeceksiniz. Başarıya ulaşan jenerasyonlar ancak bu emeğin sonucunda oluşur. Bugünkü jenerasyonu ister altın ister pırlanta olarak nitelendirelim, önemli olan bunun devamını getirebilmek ve daha fazlasını yetiştirebilmektir.

Şimdi bir de eskiden şöyle tabirler vardı: "Son dakika attı ama." Ya kardeşim, son dakika atılan sayılmıyor mu? İlk dakika atılan sayılıyor da. Anlatabiliyor muyum? Direkten dönme var sizin, çok meşhur sözünüz. Evet. Şimdi o seneler direkten dönme muhteşem bir hareketti ama direkten döndü, ne yapalım? Bu nedir yani? Şanssızlık. Yıllarca şanssızlık gitti. Hâlâ şans kelimesini kullanan var. Ne alakası var şansla? Hayır, hiç alakası yok. Şans nedir biliyor musunuz? Şans, iyi bir plandan arta kalandır. Şans. Şans başka bir şey değildir. Siz 3 metrede vuruşa hazır değilsiniz. Vuruşunuz, teknik vuruşunuz doğru değil. Vücudunuz doğru yerde değil. Konsantre değilsiniz. Hazır değilsiniz. Vurdunuz direğe. E ne yapayım kardeşim, direğe dedi. Direğe konsantre ama 7.32'ye atamıyorsunuz.

Hepsi hazır olursa şans size yardımcı olur. Yani. Onu söylüyorum, iyi bir planın arta kalanıdır. Şans da çalışana yardım eder zaten. Aksi takdirde size merhaba falan demez şans.

Maçları geri alsak, bir daha oynasak Paraguay'ı da, Avustralya'yı da yenecek bir takım olduğumuz çok açık. Ama şimdi tekrardan artık hedeflenmek lazım. Buradan çıkacak olan dersler hocamıza ve oyuncularımıza lazım olacak. Hatalardan arınacağız, o hatalardan döneceğiz. Oynadıkça daha da başarılı olacağımıza inanıyorum."