Fatih Tekke'nin Trabzonspor'da bıraktığı para ortaya çıktı: Arkasına bile bakmadı

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin kulüpte bıraktığı para ortaya çıktı. Tekke, arkasına bile bakmadı.

Bordo mavili kulüpte Tekke ilk olarak Ferencvaros yenilgisi sonrası istifa kararını açıklamıştı. Ancak yönetim kurulu açıklamasından bir kaç saat sonra istifanın kabul edilmediğini duyurmuştu.

Tekke, Amedspor yenilgisinin ardından tekrar görevinden istifa kararı aldı.

Ardından da yönetim kurulu sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Böylece Fatih Tekke dönemi sona ermiş oldu.

FATİH TEKKE'NİN BIRAKTIĞI PARA ORTAYA ÇIKTI

Fatih Tekke'nin Mart 2025'te Trabzonspor ile yıllık 90 milyon liradan 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklanmıştı.

Temmuz 2026'da ise maaşına 60 milyon lira zam yapılmıştı. Böylece yıllık parası 150 milyon liraya çıkmıştı.

Ancak Tekke, sözleşme süresini tamamlayamadı ve görevinden ayrıldı.

Fatih Tekke'nin bıraktığı paranın da 500 milyon liranın üzerinde olduğu ortaya çıktı. Tekke, arkasına bile bakmadan parayı bırakarak görevinden ayrıldı.