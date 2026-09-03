Fatih Tekke gider gitmez Trabzonspor yollarını ayırdı
Trabzonspor'da Fatih Tekke gider gitmez yıldız isimle yollar resmen ayrıldı.
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Trabzonspor'da Fatih Tekke sonrası flaş bir ayrılık daha gerçekleşti.
Bordo Mavililer Rumen futbolcu Denis Mihai Dragus ile yollarını ayırdı. Kulüp, resmi açıklamasında 1 Temmuz 2024’te başlayan ve 30 Haziran 2028’de sona erecek olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
RESMİ DUYURU GELDİ
Bordo-mavili kulübün KAP’a yaptığı açıklama: “Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Denis Mihai Dragus arasındaki 01.07.2024 başlangıç ve 30.06.2028 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.”
DRAGUS’UN TRABZONSPOR KARİYERİ
- Transfer geçmişi: Daha önce Gaziantep FK forması giyen Dragus, Trabzonspor’a katılmıştı.
- Pozisyon: Forvet.
- Sözleşme süresi: 2024-2028 olarak planlanmıştı ancak erken feshedildi.
- Ayrılık nedeni: Resmi açıklamada detay verilmedi, fesih karşılıklı mutabakatla gerçekleşti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi