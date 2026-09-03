Trabzonspor'da Fatih Tekke sonrası flaş bir ayrılık daha gerçekleşti.

Bordo Mavililer Rumen futbolcu Denis Mihai Dragus ile yollarını ayırdı. Kulüp, resmi açıklamasında 1 Temmuz 2024’te başlayan ve 30 Haziran 2028’de sona erecek olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

RESMİ DUYURU GELDİ

Bordo-mavili kulübün KAP’a yaptığı açıklama: “Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Denis Mihai Dragus arasındaki 01.07.2024 başlangıç ve 30.06.2028 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.”

DRAGUS’UN TRABZONSPOR KARİYERİ