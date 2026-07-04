Fas ev sahibini çok rahat geçti: Adını çeyrek finale yazdırdı
Dünya Kupası son 16 turunda Kanada'yı 3-0'lık skorla mağlup eden Fas adını çeyrek finale yazdırdı.
26 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fas ile Kanada karşı karşıya geldi. Houston Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fas sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.
Fas'a galibiyeti getiren golleri 50 ve 82. dakikada Ounahi, 90+8'de ise Rahimi kaydetti.
ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR
Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Fas, Paraguay-Fransa maçının kazananıyla Boston'da çeyrek finalde karşılaşacak.
DETAYLAR
Stat: Houston
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)
Kanada: Crepeau, Johnston, Bombito, Fougerolles, Laryea (Dk. 78 Shaffelburg), Buchanan (Dk. 87 Nelson), Sigur (Dk. 87 Osorio), Eustaquio, Ahmed (Dk. 78 Promise David), Jonathan David, Oluwaseyi (Dk. 63 Larin)
Fas: Bounou, Hakimi, Diop (Dk. 87 Saadane), Halhal, Mazraoui, Bouaddi (Dk. 63 Amrabat), El Aynaoui, Brahim Diaz, Ounahi (Dk. 87 El Mourabet), El Khannous (Dk. 63 Talbi), Saibari (Dk. 22 Rahimi)
Goller: Dk. 50 ve Dk. 82 Ounahi, Dk. 90+8 Rahimi (Fas)
Sarı kartlar: Dk. 20 Halhal, Dk. 40 Hakimi, Dk. 45 Onuahi, Dk. 45+6 El Khannous (Fas), Dk. 40 Laryea, Dk. 43 Jonathan David, Dk. 49 Fougerolles, Dk. 67 Larin (Kanada)