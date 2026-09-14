Erzurum'da başpehlivan belli oldu

Pasinler Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Büyük Pasinler Karakucak Güreşleri, çok sayıda güreşseverin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan yaklaşık 400 güreşçinin katıldığı organizasyonun cazgırlığını Fuat Özbay yaptı.

400 GÜREŞÇİ MADALYA İÇİN MÜCADELE ETTİ

Güreşler, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua okunurken, bayrak seremonisi gerçekleştirildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi yaptığı güreşler, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yaklaşık 400 güreşçi madalya alabilmek için rakibini yenmeye çalıştı.

Güreşlerde en büyük heyecan başpehlivanlıkta yaşandı. Rakiplerini tek tek mağlup eden Kenan Gör ile Mehmetcan Kayı başpehlivanlık için mücadele etti. Zorlu karşılaşma sonrası rakibini yenmeyi başaran Kenan Gör, Uluslararası Büyük Pasinler Karakucak Güreşleri’nde başpehlivan oldu. Gör’e şampiyonluk kupasının yanı sıra altın madalya ve 60 bin TL para ödülü verildi.

MEYDAN AĞALIĞI 2 MİLYON 25 BİN TL

Organizasyonda meydan ağalığını 2 milyon 25 bin TL bedelle iş insanı Savaş Kurt kazandı. Kurt, yaptığı konuşmada güreşçilere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, ata sporunun yaşatılması için katkılarını sürdüreceklerini söyledi.

Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu da ilçenin güreş açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, Pasinler’i ‘Doğu’nun Kırkpınar’ı’ olarak nitelendirdi. Daha önce kendisinin de güreş yaptığını ifade eden Sertoğlu, ilçeden olimpiyat sporcuları ve dünya şampiyonlarının çıktığını söyledi.

Sertoğlu, “Bu meydanda dünya şampiyonlarını ağırlıyoruz. Pasinler’in farklı bir özelliği var. Bu topraklardan olimpiyat sporcuları ve dünya şampiyonları çıkıyor. Biz bu işe ciddi önem veriyoruz. Bundan sonra da olimpiyat sporcuları yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi. (DHA)