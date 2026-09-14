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Halk TV Spor Gaziantep FK Fenerbahçe: İlk 11'ler! İsmail Kartal'dan sürpriz karar

Gaziantep FK Fenerbahçe: İlk 11'ler! İsmail Kartal'dan sürpriz karar

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynayacağı maçın ilk 11'leri belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Gaziantep FK Fenerbahçe: İlk 11'ler! İsmail Kartal'dan sürpriz karar
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Suat Güz yapacak.

VAR'da Tomas Bognar, AVAR'da ise Çağlar Uyarcan olacak.

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İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 6 puan topladı ve maç eksiğiyle 12. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 7 puanla 10. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu:

  • Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil
  • Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Lukaku
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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