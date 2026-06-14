Ertuğrul Sağlam Milli Takım için topa girdi

2026 Dünya Kupası'nda Vancouver'da Avustralya'ya 2-0 yenilen A Milli Takım, maçın düdüğünün ardından sosyal medyada yoğun bir eleştiri bombardımanına maruz kaldı. Teknik direktörden oyunculara, değişikliklerden taktik anlayışa kadar her detay mercek altına alınırken tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam farklı bir tutumla öne çıktı.

Kocaelispor'un eski teknik direktörü, milli futbolculara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan bir paylaşımla sert eleştiri ortamına soğukkanlı bir çağrıyla karşılık verdi.

"ÖNÜMÜZDE TELAFİ ŞANSI VAR"

Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aceleci değerlendirmelere kapı aralamak yerine birlik vurgusuyla mesajını iletti. 24 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'na dönen milli takımın bu yolculuğunun henüz bitmediğini hatırlatan tecrübeli isim, grubun geri kalan maçlarını fırsat olarak gördüğünü net bir şekilde ortaya koydu. Analiz ve değerlendirmelerin yapılmasını doğal karşılamakla birlikte bunun taraftar desteğinin önüne geçmemesi gerektiğini de altını çizdi.

"BU ÇOCUKLAR ÜLKEMIZIN DEĞERİDİR"

Sağlam'ın paylaşımındaki en çarpıcı vurgu, milli futbolcuları "ülkenin değeri" olarak nitelendirdiği kısım oldu. Sağlam şu ifadeleri kullandı:

24 yıl sonra Dünya Kupası başlangıcı istediğimiz gibi olmadı. Elbette değerlendirme ve analizler yapılacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki, bu çocuklar dün olduğu gibi bugün de ülkemizin değeridir. Önümüzde oynanacak maçlar ve telafi şansı var. Şimdi destek zamanı.

Yenilginin gölgesinde dahi bu kimliğin değişmediğini hatırlatan deneyimli teknik adam, Türk futbolunun zor dönemlerinde de aynı oyuncuların bayrağı taşıdığını ima etti. Bu yaklaşım, maçın hemen ardından yükselen sert eleştiri tonuyla belirgin bir tezat oluşturdu ve futbol kamuoyunda olumlu yankı uyandırdı.