Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un başına kimin geçeceğini açıkladı: Fatih Terim'i duyurdu

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merakla beklenirken, başkan Ertuğrul Doğan takımın başına kimin geçeceğini açıkladı. Doğan, Fatih Terim'i duyurdu.

Ertuğrul Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Durumu değerlendiriyoruz, ne yapabiliriz diye. Gelecek hocanın başarısız olma şansı yok. Dolayısıyla ciddi olarak düşünüyoruz, hata yapmamamız lazım. Benim taraftara mahcubiyetim hâlâ bitmedi. Geçen sene kupa aldık ama bugün yarın olacak bir konu değil. Hoca konusu… Hatasız bir karar vereceğiz."

FATİH TERİM'İ DUYURDU

Ertuğrul Doğan, ortaya atılan Fatih Terim'in gündemlerinde olmadığını duyurdu ve takımın başına kimin geçeceği ile ilgili şöyle konuştu:

"Çok isimler çıkıyor; Conte deniyor ama hayatımda kendisiyle görüşmedim, tanışmıyoruz bile. Fatih Terim geçiyor ama gündemde yok. Şampiyon hocalarımız var; Şenol Güneş, Abdullah Avcı ama bizim böyle bir gündemimiz yok. Arda Turan zaten bir takımın başında, dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın bu bahsi geçen isimlerle görüşmesi yok.

Yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor. Bizim de çalışmalarımız o yönde. Bahsi geçen yerli isimlerle bizim bir görüşmemiz yok. Görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız ve takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var.

Transferde önümüzdeki günlerde Türkiye içinden bir şeyler daha yaşanabilir. Eksikler neyse her şekilde tamamlanacak." dedi. Trabzonspor'un hedeflerine de değinen başkan Doğan, "Trabzonspor taraftarına sadece şunu diyemem; genç oyuncu alacağım, sonra satacağım. Bu takım yarışmak zorunda, kupa almak zorunda. Artık bu takım Konferans Ligi'nde derece yapmak zorunda."