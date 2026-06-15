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Erokspor 12 oyuncuyu yolladı: Sadece 3 isim kaldı

Esenler Erokspor, tam 12 oyuncuya teşekkür edip yolları ayırdı. Kadroda sadece 3 isim kaldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Erokspor 12 oyuncuyu yolladı: Sadece 3 isim kaldı
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Esenler Erokspor, çarpıcı bir kararla 12 oyuncusuna teşekkür edip gönderdi. Takımda sadece 3 oyuncu kaldı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk sezonunda play-off oynayan Esenler Erokspor, Ufuk Sarıca'yı takımın başına getirmesinin ardından yeni yapılanmaya takımdaki oyuncularla yollarını ayırarak başladı.

Erokspor 12 oyuncuyu yolladı: Sadece 3 isim kaldı - Resim : 2
Ayrılan oyuncular şöyle:
Jordon Crawford
Kevin Pangos
Langston Galloway
Jeremy Simmons
Tre’Shawn Thurman
JaKeenaan Gant
Jermaine Love
Erten Gazi
Ahmet Düverioğlu
Thomas Akyazılı
Ozan Yılmaz
Ata Aksu

3 OYUNCU KALDI

Esenler Erokspor'da şu anda 3 oyuncu kaldı.
Bu basketbolcularla ise görüşmeler sürüyor. Bu oyuncular şunlar:
Petr Cornelie, Egehan Arna, Metehan Akyel

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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