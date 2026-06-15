Erokspor 12 oyuncuyu yolladı: Sadece 3 isim kaldı

Esenler Erokspor, çarpıcı bir kararla 12 oyuncusuna teşekkür edip gönderdi. Takımda sadece 3 oyuncu kaldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk sezonunda play-off oynayan Esenler Erokspor, Ufuk Sarıca'yı takımın başına getirmesinin ardından yeni yapılanmaya takımdaki oyuncularla yollarını ayırarak başladı.



Ayrılan oyuncular şöyle:

Jordon Crawford

Kevin Pangos

Langston Galloway

Jeremy Simmons

Tre’Shawn Thurman

JaKeenaan Gant

Jermaine Love

Erten Gazi

Ahmet Düverioğlu

Thomas Akyazılı

Ozan Yılmaz

Ata Aksu

3 OYUNCU KALDI

Esenler Erokspor'da şu anda 3 oyuncu kaldı.

Bu basketbolcularla ise görüşmeler sürüyor. Bu oyuncular şunlar:

Petr Cornelie, Egehan Arna, Metehan Akyel