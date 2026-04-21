Erokspor küme düşürdü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Safiport Erokspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-67 yendi. Bu sonuçla Büyükçekmece Basketbol, ligden düşen ilk takım oldu.

Ligde 27. hafta maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Safiport Erokspor'u konuk etti.

Safiport Erokspor, Onvo Büyükçekmeçe Basketbol'u 79-67 mağlup etmeyi başardı.

Onvo Büyükçekmece Basketbol, bu skorla son 14 haftada 12. mağlubiyetini alarak bitime 3 hafta kala bu sezon ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
Ligde son sıradaki Onvo Büyükçekmece Basketbol'un 27 maçta 4 galibiyeti, 23 mağlubiyeti ve 31 puanı bulunuyor.
Safiport Erokspor ise 27 maçta 16 galibiyet 11 beraberlikle 43 puanla 7. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

