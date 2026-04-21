Erokspor küme düşürdü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşen ilk takım belli oldu.

Ligde 27. hafta maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Safiport Erokspor'u konuk etti.

Safiport Erokspor, Onvo Büyükçekmeçe Basketbol'u 79-67 mağlup etmeyi başardı.

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL KÜME DÜŞTÜ

Onvo Büyükçekmece Basketbol, bu skorla son 14 haftada 12. mağlubiyetini alarak bitime 3 hafta kala bu sezon ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Ligde son sıradaki Onvo Büyükçekmece Basketbol'un 27 maçta 4 galibiyeti, 23 mağlubiyeti ve 31 puanı bulunuyor.

Safiport Erokspor ise 27 maçta 16 galibiyet 11 beraberlikle 43 puanla 7. sırada yer alıyor.