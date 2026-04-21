Flaş iddia: Galatasaray'ın şansı yüzde 10!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sonuçla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Levent Kalkan, son 10 yılın derbilerini araştırdığını belirterek, sarı kırmızılı takımın kazanma şansının yüzde 10 olduğunu ileri sürdü.

"Tam bir şampiyonluk derbisi izleyecektik, Ederson izin vermedi. Brezilyalı kaleci, Çaykur Rizespor maçının son dakikasında yaptığı inanılmaz hatayla Fenerbahçe'yi yakarken, Galatasaray'ı sevindirdi" diyen Kalkan, Milliyet'teki yazısında, "Peki şampiyonluk yarışında her şey bitti mi? Galatasaray medyasının bazı isimlerine göre pazar günü Seyrantepe'de sadece formalite derbisi oynanacak! Onlara göre, atı alan Üsküdar'ı geçti, prosedür tamamlanacak! Fakat son 10 yılda iki ezeli rakip arasında Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan derbilere baktığımızda çok ilginç bir tablo çıkıyor karşımıza. Son 10 yılın istatistiklerine göre Galatasaray'ın pazar günü kazanma ihtimali sadece yüzde 10. Evet yanlış okumadınız, son 10 sezon üzerinden bir hesap yapıldığında Galatasaray'ın derbiyi kazanma olasılığı yalnızca yüzde 10 çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE YÜZDE 90 YENİLMEZ"

Kalkan, şöyle devam etti:

"Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe ile oynadığı son 10 derbinin yalnızca birini kazanabildi. Çok ilginç bir istatistik ama durum böyle. Sarı-kırmızılı takım 6 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Kalan üç derbiyi ise Fenerbahçe kazandı.

Özetleyecek olursak son 10 yılın verilerine göre lider Galatasaray'ın pazar günü kazanma olasılığı yüzde 10'dan fazla değil. Maçın berabere bitme olasılığı yüzde 60. Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali ise yüzde 30. Başka bir pencereden bakarsak, Fenerbahçe yüzde 90 yenilmez de diyebiliriz...

"Geçmişin skor verileri, gelecek için tek başına kriter oluşturmaz" diye düşünebilirsiniz elbette. Fakat bunlar 2-3 yıla ait değil, tam 10 senelik veriler. Yani yasa veya kural yok ama adeta içtihat oluşmuş durumda. Fenerbahçe, Seyrantepe'de bir başka...

Malumunuz lige verilen arada Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalini de 2-0'lık skorla Fenerbahçe kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım şampiyonluk yarışına devam edebilmek için pazar günü kazanmak zorunda ve bana göre derbide en az ezeli rakibi kadar şansa sahip.

Galatasaray kazanırsa veya derbi berabere biterse, lig de biter... Fakat Fenerbahçe galip gelirse fark bir puana düşer ve son üç haftada çok acayip şeyler izleyebiliriz.

Uzun lafın kısası, ligin bittiğini düşünenler fena halde yanılıyor olabilir. Fenerbahçe'nin olası galibiyeti bambaşka bir heyecanın kapılarını açabilir."