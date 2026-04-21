Süper Lig'de gözler pazar akşamı RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sports Digitale yorumcusu Şansal Büyüka, Galatasaray’ın sezonu şampiyon tamamlayacağını söyledi. Deneyimli spor yorumcusu, Sarı - Kırmızılıların oyun gücü ve kadro yapısı üzerine dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

“HUY HALİNE GETİRDİLER”

Büyüka, “Galatasaray iyi oynamasa bile kazanabiliyor. Bunu bir huy haline getirdiler artık. Takımda bireysel gücü yüksek isimler var. Bazen Osimhen, Icardi, Sara, Sane ortaya çıkıyor. Bence yine şampiyon olacaklar” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması

TRANSFER İDDİALARI

Galatasaray’ın ilgilendiği futbolcularla ilgili de konuşan Büyüka, “City’nin kaptanı Bernardo Silva ve United’ın kaptanı Bernardo Silva’yı duyuyorum. Büyük kulüplerde büyük oyuncular oynar” diyerek transfer söylentilerine dikkat çekti.

“BERABERLİK BİLE AVANTAJ”

Şansal Büyüka şampiyonluk yarışına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

Galatasaray 90’lı yıllardan beri son 10 haftaya lider girdiği zaman hep şampiyon oluyor. Torreira’da bir düşüş görüyorum ama takımın iskeleti hazır olduğu için herkes birbirinin eksiğini kapatıyor. Derbide beraberlik Galatasaray için büyük avantaj demek. Fenerbahçe mutlaka kazanmak zorunda. Kadıköy’de Galatasaray’ın, Aslantepe’de ise Fenerbahçe’nin şansı tutuyor.