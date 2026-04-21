Erdoğan'ın "Proje takımı"nı tut tutabilirsen: İşte "Kayrılıyor" denilen Erokspor mucizesi

TFF 1. Lig'in en çok dikkat çeken takımı Esenler Erokspor. Zirveye oynamasına rağmen kendi sahasındaki maçlarında bile en fazla 500 taraftarı bulunan Esenler Erokspor, 36. haftada kendi sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Amedspor da deplasmanda Bandırmaspor'a yenilince 2. sıraya çıkan Erokspor, ilk 2'nin yükseldiği TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çok yaklaştı.

Amedspor Kulübü Bandırmaspor yenilgisinden sonra hakeme isyan ederken, Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ'ın sözleri bir anda okları Esenler Erokspor'a çevirdi.

Maçtan sonra 2 takımın futbolcuları arasında tartışmada da çıkmıştı.

İbrahim Akdağ, Esenler Erokspor maçından sonra şunları söyledi:

"Maçın başından sonuna kadar kazanmaya yakın taraftık. Futbolla ve maçla alakalı konuşmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı. Onu hepimiz seviyoruz. Ama Erokspor’dakiler de onun evladı, biz de onun evladıyız. Bu kadar net söylüyorum, buradakiler kayırılıyor.

Bizim ilk maçta nasıl berabere kaldığımızı bütün Türkiye gördü. Bugün de yüzde 100 penaltımız verilmedi. İki tane önemli maçımız var, ceza almak istemiyorum. Bunlar yüzünden Cumhurbaşkanımızı sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Hepimiz seviyoruz ama bir takım şeyleri onun haberi olmadan yaptıklarını biliyoruz.

Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Haksızlık karşısında da susan dilsiz şeytandır. O yüzden konuşuyorum. Hiç kimseden de korkmuyorum. Allah'tan, başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Bir yerdeki evlatlarını doğruyorlar, buradakileri de kayırıyorlar. Parayı verip, beceriksizce harcamalar yapıp burada başarısız olmayalım diye korkanlar, bugün karşı tarafta onu çok seven evlatlarını her gün, her hafta kıyıyorlar. Bunun bilinmesini istiyorum.

Lig gerçekçi değil. Nasıl istiyorlarsa o şekilde bitiriyorlar maçları. Biz de elimizden gelen cüzi rakamlarla burada başkanımız tek başına elinden geleni yapmaya çalışıyor ve buradan yol yürüyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz."

ERDOĞAN "PROJE TAKIM" DEDİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Erokspor aslında yeni bir takım değil. 67 yıllık bir kulüp.

16 Kasım 1959'da Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa ve Sinanpaşa semtinde yeşil sarı renklerle kuruldu.

İstanbul amatör liglerde yıllarda mücadele etti. Erokspor'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir dönemde forma giydi.

Erokspor'un çıkışı 2012-2013 sezonunda başladı. İstanbul 1. Amatör Ligi 4. Grup'ta şampiyon olarak İstanbul Süper Amatör Ligi'ne yükseldi. 2013-2014 sezonu sonunda ise İstanbul Süper Amatör Ligi Klasman Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkı kazandı. İlk sezonunda Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta Babaeskispor'un iki puan gerisinde kalarak 11. sırada yer aldı ve İstanbul Süper Amatör Ligi'ne düştü.

2015-2016 sezonu sonunda İstanbul Süper Amatör Ligi 1. Grup'ta şampiyon olarak tekrar Bölgesel Amatör Lig'e çıktı. 2016-2017 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta Çengelköy'ün iki puan önünde lider olup 3. Lig'e yükselmek için play-off maçları oynamaya hak kazandı. İlk maçta Turgutluspor'a 3-1 kaybeden Erokspor, 30 Nisan 2017 tarihinde İstanbul ekibi Modafenspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı. 2018-19 sezonu öncesinde şirketleşerek yeniden yapılandı ve merkezini Esenler'e taşıyarak Esenler Erokspor adını aldı.

Erokspor'u herkese tanıtan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, yıllar önce katıldığı bir programda, "Bir de onun altında bir proje takımı var. O proje takımı da benim mahalle takımı olarak çocukluğumda, 14-15 yaşında oynadığım takım. Şimdi o da Başakşehir'in altyapısını oluşturuyor. Esenler Erokspor diye. Esenler Erok şu anda 2. sırada. Benim içinde oynadığı takım şu anda Şanlıurfa ile çekişiyor. Kim o? Esenler Erokspor" demişti.

LİGLERİ HIZLA TIRMANDI

2020-21 3. Lig 3. grupta sezonu 64 puan ile Somaspor'un arkasında ikinci sırada tamamladı. Play-off oynamaya hak kazandı ancak yarı finalde Isparta 32 Spor'a elendi.

2021-2022 3. Lig 3. grupta yer alan Esenler Erokspor, tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselme başarısını gösterdi.

2023-24 sezonunda da 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükseldi.

Şimdi de Süper Lig'e geliyor Esenler Erokspor, arkasındaki 500 taraftarıyla...

BAŞKANIN DÜĞÜNÜNE ERDOĞAN DA KATILMIŞTI

Şirketleşen Esenler Erokspor'un yönetim kurulu başkanı Zafer Topaloğlu. Başta madencilik ve inşaat olmak üzere faaliyet gösteren Topaloğlu'nun AKP'ye yakın bir iş adamı olduğu belirtiliyor.



Topaloğlu'nun 2020'deki düğününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra AKP'nin önde gelen isimleri de katılmıştı.

Tohpaloğlu'nun başkanı olduğu Erokspor'un gelecek sezon Süper Lig'de olmasına da artık sürpriz gözüyle bakılmıyor.