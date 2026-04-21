Osimhen'den Fenerbahçe mesajı: Bunu yapmak zorundayım

Galatasaray'da tüm dikkatler Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumdayken Victor Osimhen gelişmesi yaşandı. Sahalara geri dönmeye hazırlanan Osimhen'in teknik direktör Okan Buruk ile görüşme yaptığı ve derbi için mesaj verdiği öğrenildi.

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
22 Nisan Çarşamba (yarın) oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.
Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını sürdürse de gözler Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda.

OSIMHEN OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ

Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynanan maçta Ankara’ya götürülen ancak önlem amaçlı kadroya alınmayan Victor Osimhen de gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi.

''BUNU YAPMAK ZORUNDAYIM''

Takvim Gazetesi’nde yer alan habere göre; Nijeryalı yıldız, teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme yaptı.
Victor Osimhen’in Okan Buruk’a "Kolumun durumu ne olursa olsun Fenerbahçe'ye karşı oynayacağım. Taraftarımızın önünde bunu yapmak zorundayım. Bu derbi benim maçım olacak" dediği öğrenildi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SÜRE ALACAK

Yapılan bu görüşmenin ardından Okan Buruk ve sağlık kurulunun alacağı karar merak edilmeye başlandı.
Gelen bilgilere göre Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınacak ve 20-25 dakika süre alacak.
Osimhen’in bu süredeki performansında göre derbi için yol haritası çizilecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta süre alan Victor Osimhen, 19 gol atarken 7 de gol pası verdi.
Nijeryalı yıldız, 29 maçta 26 gole doğrudan katkı sağladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

