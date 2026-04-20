Galatasaray'da yollar ayrılıyor: Gidecek ilk isim ortaya çıktı

Süper Lig’de son olarak Gençlerbirliği’ni mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj kazanan Galatasaray’da gelecek sezon için kadro planlaması devam ediyor.

İlk olarak takımda kiralık olarak forma giyen isimlerin geleceğine dair karar verecek olan sarı-kırmızılılarda Noa Lang için flaş bir iddia ortaya atıldı.

SEZON SONU GALATASARAY'DAN AYRILACAK

İtalyan basınından Corriere dello Sport’un haberine göre; Galatasaray, Noa Lang’in satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Oyuncu sezonun bitmesiyle Napoli’ye geri dönecek.

30 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR

30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Noa Lang, devre arasında geldiği Galatasaray’da 14 maça çıktı. Hollandalı futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

PARMAĞINDAN SAKATLANDI

Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool deplasmanında parmağından yaşadığı sakatlıkla dünya gündeminde geniş yer bulmuştu.