"4 sezondur şampiyon ama hakemlerden en çok Galatasaray kaybetti"

Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Hatipoğlu, Beyaz TV'de katıldığı programda hakemler en çok etkilenen takımın Galatasaray olduğunu ileri sürdü.

"Hakemlerden memnun olmayan takım var mı? Bir takım hariç!"

"BU ÇOK AÇIK VE NET GERÇEKTİR"

İbrahim Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Polemiklere girmeyelim. Galatasaray son 4 yıldır şampiyon oluyor ama açın izleyin, bakın. Hakemlerden en çok muzdarip olmuş, hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım Galatasaray'dır. Bu çok açık ve net bir gerçektir. Kim ne söylerse söylesin. En son bir golümüz iptal edildi. Aradan 72 saat geçti, hala insanlar neden iptal edildiğini anlayamadı. Dolayısıyla ben artık bunları konuşmak istemiyorum. Futbol konuşmak lazım. Sahada konuşmak lazım. Hepimiz bir arada, birlikte Galatasaray'ın gerçek gücünü ortaya koyacağız. Son sözüm de kenetlenin başka Galatasaray yok."