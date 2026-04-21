"Hakemlerden memnun olmayan takım var mı? Bir takım hariç!"

"Hakemlerden memnun olmayan takım var mı? Bir takım hariç!"
Yayınlanma:
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Daha önce söyledim yine söylüyorum. Hakemlerden memnun olan bir takım var mı?" dedi.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Türkiye Kupası maçı için gittikleri Konya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Hakemler Fenerbahçe'yi doğruyor! Saran fazla abarttı""Hakemler Fenerbahçe'yi doğruyor! Saran fazla abarttı"

Torunoğulları şunları söyledi:
"Hava güzel, Konya'ya geldik. Güzel bir maç olacak. İnanıyoruz, Konyaspor karşısında kazanıp geri döneceğiz. Takımda 2 gün bir moralsizlik oldu ama şu anda takımın havası iyi. Antrenmanlarımız çok güzel geçti, arkadaşlarımız hazır. Buradan kazanıp döneceğiz."

"ARKADAŞLARIMIZ GÖRÜŞÜYORLAR"

Torunoğulları, hakemlerle ilgili bir soru üzerine de şu cevabı verdi:
"Arkadaşlarımız gittiler, görüşüyorlar. Daha da görüşecekler. Hakemlerle ilgili daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Hakemlerden memnun olan bir takım var mı, sonucu etkilenmeyen bir maç var mı? Bir takım hariç! Bunu değerlendirirseniz, ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olursunuz."
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.00'de başlayacak. Sarı lacivertli takım maçın ardından İstanbul'a dönerek Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Spor
Maçta boynu kırıldı: Dünya Kupası öncesi korkunç sakatlık
Maçta boynu kırıldı: Dünya Kupası öncesi korkunç sakatlık
Osimhen'den Fenerbahçe mesajı: Bunu yapmak zorundayım
Osimhen'den Fenerbahçe mesajı: Bunu yapmak zorundayım
"4 sezondur şampiyon ama hakemlerden en çok Galatasaray kaybetti"
"4 sezondur şampiyon ama hakemlerden en çok Galatasaray kaybetti"