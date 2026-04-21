"Hakemlerden memnun olmayan takım var mı? Bir takım hariç!"

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Türkiye Kupası maçı için gittikleri Konya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Torunoğulları şunları söyledi:

"Hava güzel, Konya'ya geldik. Güzel bir maç olacak. İnanıyoruz, Konyaspor karşısında kazanıp geri döneceğiz. Takımda 2 gün bir moralsizlik oldu ama şu anda takımın havası iyi. Antrenmanlarımız çok güzel geçti, arkadaşlarımız hazır. Buradan kazanıp döneceğiz."

"ARKADAŞLARIMIZ GÖRÜŞÜYORLAR"

Torunoğulları, hakemlerle ilgili bir soru üzerine de şu cevabı verdi:

"Arkadaşlarımız gittiler, görüşüyorlar. Daha da görüşecekler. Hakemlerle ilgili daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Hakemlerden memnun olan bir takım var mı, sonucu etkilenmeyen bir maç var mı? Bir takım hariç! Bunu değerlendirirseniz, ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olursunuz."

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.00'de başlayacak. Sarı lacivertli takım maçın ardından İstanbul'a dönerek Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başlayacak.