"Hakemler Fenerbahçe'yi doğruyor! Saran fazla abarttı"

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'la oynadığı maçtan sonra şampiyonluk şansının azalmasına farklı bir yorum geldi. Gazeteci Mevlüt Tezel, "Tedesco ve Ederson'un gönderilmeleri hata olur. Hakemler Fenerbahçe'yi doğruyor. Yine de kulüpten dişe dokunur bir açıklama gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmasından sonra en çok eleştirilen isim olan kaleci Ederson ve teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.

Fenerbahçe'de 3 isim kadroya alınmadıFenerbahçe'de 3 isim kadroya alınmadı

"Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Ederson son lig maçında hatalı gol yedikten sonra günah keçisi ilan edildi. Yıllık 11 milyon Euro maaşı gündeme getirildi ve kulübün Ederson ile yollarını ayıracağına dair haberler yapıldı" diyen gazeteci Mevlüt Tezel, Sabah'taki yazısında "Aynı şekilde Tedesco'nun da eğer takım Galatasaray'a yenilirse gönderileceği haberleri yapılıyor. Her kaleci hatalı gol yer ama Fenerbahçe'nin kalecisi yedi mi anında ipi çekiliyor! Tedesco ise takımı kriz ortamından alıp çok iyi yerlere getirdi, golcüsüz kalsa bile derbileri kaybetmedi ve hâlâ şampiyonluk şansı var! Bence Tedesco ve Ederson'un gönderilmeleri hata olur! Kulübün bu haberleri yalanlamaması da garip" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERİ BASKI ALTINDA TUTAN KAZANIYOR"

Tezel, şöyle devam etti:
"Hakemler, Fenerbahçe'yi doğruyor yine kulüpten dişe dokunur açıklamalar gelmiyor!
Süper Lig öyle bir yer ki, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçta Lucas Torreira'nın attığı gol sonrası tribünlere çıkarak yaptığı gol sevincinden sonra sarı kart bile gösterilmedi!
Galatasaray yönetimi puan farkı attığı dönemlerde bile sinekten yağ çıkarırcasına hakem hatalarını gündemde tuttu.
Süper Lig'de hakemleri sürekli baskı altında tutan ne yazık ki, kazanıyor!
Sadettin Saran ve ekibinin 'konuşmama' işini fazla abarttığını düşünüyorum!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Spor
Uğurcan Çakır'ı isteyen Avrupa devi belli oldu: Maaşını aylık 220 milyon lira yapacaklar
Uğurcan Çakır'ı isteyen Avrupa devi belli oldu: Maaşını aylık 220 milyon lira yapacaklar
Erokspor küme düşürdü
Erokspor küme düşürdü