"Hakemler Fenerbahçe'yi doğruyor! Saran fazla abarttı"

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmasından sonra en çok eleştirilen isim olan kaleci Ederson ve teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.

Fenerbahçe'de 3 isim kadroya alınmadı

"Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Ederson son lig maçında hatalı gol yedikten sonra günah keçisi ilan edildi. Yıllık 11 milyon Euro maaşı gündeme getirildi ve kulübün Ederson ile yollarını ayıracağına dair haberler yapıldı" diyen gazeteci Mevlüt Tezel, Sabah'taki yazısında "Aynı şekilde Tedesco'nun da eğer takım Galatasaray'a yenilirse gönderileceği haberleri yapılıyor. Her kaleci hatalı gol yer ama Fenerbahçe'nin kalecisi yedi mi anında ipi çekiliyor! Tedesco ise takımı kriz ortamından alıp çok iyi yerlere getirdi, golcüsüz kalsa bile derbileri kaybetmedi ve hâlâ şampiyonluk şansı var! Bence Tedesco ve Ederson'un gönderilmeleri hata olur! Kulübün bu haberleri yalanlamaması da garip" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERİ BASKI ALTINDA TUTAN KAZANIYOR"

Tezel, şöyle devam etti:

"Hakemler, Fenerbahçe'yi doğruyor yine kulüpten dişe dokunur açıklamalar gelmiyor!

Süper Lig öyle bir yer ki, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçta Lucas Torreira'nın attığı gol sonrası tribünlere çıkarak yaptığı gol sevincinden sonra sarı kart bile gösterilmedi!

Galatasaray yönetimi puan farkı attığı dönemlerde bile sinekten yağ çıkarırcasına hakem hatalarını gündemde tuttu.

Süper Lig'de hakemleri sürekli baskı altında tutan ne yazık ki, kazanıyor!

Sadettin Saran ve ekibinin 'konuşmama' işini fazla abarttığını düşünüyorum!"