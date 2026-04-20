Anadolu Efes Galatasaray'ı devirdi
Galatasaray MCT Technic ve Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 87-80 Anadolu Efes üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Galatasaray MCT Technic, 11. yenilgisini yaşadı.
Anadolu Efes ise 17. galibiyetini elde etti.
MAÇTAN DETAYLAR
- SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
- HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız
- GALATASARAY MCT TECHNİC: Robinson Jr., Rıdvan Öncel, Palmer Jr. 6, Gillespie 15, White Jr. 11, Mccollum 21, Can Korkmaz 3, John Meeks 8, Buğrahan Tuncer 14, Muhsin Yaşar 2
- ANADOLU EFES: Larkin 11, Loyd 21, Dozier 7, Poirier 12, Ercan Osmani 6, Beaubois 5, Şehmus Hazer 13, Smits, Dessert 10, Erkan Yılmaz 2, David Mutaf
- 1'İNCİ PERİYOT: 15-25
- DEVRE: 41-43
- 3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62
