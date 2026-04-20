Anadolu Efes Galatasaray'ı devirdi

Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında Anadolu Efes, Galatasaray MCT Technic'i 87-80'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray MCT Technic ve Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 87-80 Anadolu Efes üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Galatasaray MCT Technic, 11. yenilgisini yaşadı.
Anadolu Efes ise 17. galibiyetini elde etti.

MAÇTAN DETAYLAR

  • SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
  • HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız
  • GALATASARAY MCT TECHNİC: Robinson Jr., Rıdvan Öncel, Palmer Jr. 6, Gillespie 15, White Jr. 11, Mccollum 21, Can Korkmaz 3, John Meeks 8, Buğrahan Tuncer 14, Muhsin Yaşar 2
  • ANADOLU EFES: Larkin 11, Loyd 21, Dozier 7, Poirier 12, Ercan Osmani 6, Beaubois 5, Şehmus Hazer 13, Smits, Dessert 10, Erkan Yılmaz 2, David Mutaf
  • 1'İNCİ PERİYOT: 15-25
  • DEVRE: 41-43
  • 3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

