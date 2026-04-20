''MHK Amedspor'a da gider yapmış''

Eski FIFA hakemi ve yorumcu Deniz Ateş Bitnel, Amedspor-Bandırmaspor maçında verilen kırmızı kart ve VAR müdahalesine tepki gösterdi.

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme yarışı veren Amedspor, Bandırmaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve 3. sıraya gerileyerek ağır bir yara aldı.
Mücadelenin hakemi Ozan Ergün, 39. dakikada VAR kontrolü sonrası Amedsporlu futbolcu Murat Uçar'a kırmızı kart verdi.
60. ve 63. dakikalarda 2 gol bulan Bandırmaspor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

''MHK AMEDSPOR'A DA GİDER YAPMIŞ''

Eski FIFA hakemi ve spor yorumcusu Deniz Ateş Bitnel, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Kırmızı kart kararına tepki gösteren Bitnel, ''MHK, Amedspor’a da gider yapmış… Yanlış kırmızı kart çıkaran, çizgiden çıkan ve gol görünen topa devam diyen Ozan Ergün ödül olarak, Konyaspor-Fenerbahçe maçına verildi… Sırada hangi takımlar var ? Bekleyelim görelim…'' ifadelerini kullandı.

''ÖNEMLİ BİR HATAYA İMZA ATTI''

Söz konusu pozisyona ilişkin konuşan Deniz Ateş Bitnel, ''Bandırmaspor - Amedspor maçında önemli bir hataya imza atan Ozan Ergün, yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı olan Konyaspor - Fenerbahçe maçına atandı. Oldu olacak maçın VAR’ı da Sarper Barış Saka olsun. Bandırmaspor - Amedspor VAR müdahalesiyle verilen ihraç: VAR ağır çekim kullanarak hakemi yanıltmış, müdahaleyi olduğundan şiddetli göstermiş. Ciddi bir VAR hatasıyla Amedspor 10 kişi kalmış.'' dedi.

FENERBAHÇE'NİN MAÇINI YÖNETECEK

19 Nisan Pazar günü oynanan Bandırmaspor-Amedspor maçını yöneten hakem Ozan Ergün, 21 Nisan Salı (yarın) Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan Konyaspor-Fenerbahçe maçında düdük çalacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

