Erman Toroğlu: Golün iptali doğru

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

''KOCAELİ AŞÇISINI TEBRİK EDERİM''

Sözcü TV'de konuşan Toroğlu, "Ben hep şuna bakarım. Galatasaray'ın para değeri ne kadar? 400 milyon euro. Kocaelispor 30 milyon euro. İlk 11 değerleri 14 milyona 200 kusur milyon euro. Bir araç alıyorsun, birine 200 diğerine 14 milyon veriyorsun. İki araba arasında büyük fark olur dimi? 200'lük araba diğerini badem yapar. Ama bu 14'lük takım 200'lük takıma göre planını bozmadan oynadı.

İki aşçı arasında fark var. Ben Kocaeli aşçısını tebrik ederim. Bu imkanlara bu takımı bu şartlarda oynatıyorsa tebrikler. Kocaelispor o ortamda bu kadar oynayabildi. Burada Galatasaray evirecek çevirecek 3'leyecek. Ama Galatasaray'da bu yok. Osimhen olursa olur olmazsa olmaz. Diğer oyunculara ne diye bu kadar para verdiniz o zaman." ifadelerini kullandı.

''MEMNUN OLAN GALATASARAYLI VAR MI BİLMİYORUM''

Galatasaray'ın daha iyi olması gerektiğini belirten Toroğlu, "Galatasaray umduğumuz futbolu oynamadı. Oyuncuları daha iyi olmalıydı. Memnun olan Galatasaraylı var mı bilmiyorum. Maçtakiler de dışarıdakiler de fıtık olmuştur bugün. 85'te yesen çıkaramazsın. Oyunun hakkı mı değil ama bu iş böyle. Bu işin hakkını teknik direktör verecek ama vermiyor ona rağmen 4 senedir şampiyon oluyor. Ligin kalitesine bak, 2 sene Icardi, 2 sene Osimhen ile. Ben bir izleyici olarak Fenerbahçe-Galatasaray didişmesinden bıktım. Beşiktaş çık aradan da bak yoluna, inşallah bir şeyler yapar. Hakem bir şeysi olmasa da yürüsünler. Teknik adamları bambaşka oynatıyor." şeklinde konuştu.

''GOLÜN İPTALİ DOĞRU''

Galatasaray'ın iptal edilen golün doğru karar olduğunu aktaran Toroğlu, "Okan Buruk hiçbir hakemi beğenmiyor. Dünya Kupası yöneten 10 hakemi bile beğenmiyor. Galatasaray 2. Başkanı da beğenmiyor mesela onlara beğendirmek lazım. Çıkarlar açıklama yaparlar buz gibi golümüzü yediler diye. VAR Deniz'in sayılmayan golünde karışarak doğrusunu yaptı. Kaleci topa geldi, yerde yattı topu zeminle eli arasına aldı. Bu topa vuramazsın. Bu top kalecinin kontrolünde. Kalecinin eline değse zaten faul ama topa da o konumda vuramazsın. Golün iptali doğru." dedi.