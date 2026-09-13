Galatasaray Kocaelispor'u tek golle yendi: Liderliği geri aldı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golü 71. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 13 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'tan liderliği geri aldı.

Kocaelispor ise 9 puanda kalarak 6. sıraya geriledi.

LEAO VE DENİZ İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao ve milli futbolcu Deniz Gül, bu sezon ilk kez ilk 11'de maça başladı.

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan Leao ile Deniz Gül, sarı-kırmızılarda daha önce ligdeki İstanbul Başakşehir ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçlarında oyuna sonradan dahil oldu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI 2 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Galatasaray'ın milli oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, iki karşılaşmanın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Son olarak ligin 3. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de başlayan Abdülkerim, 4. haftadaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasında oyuna sonradan dahil oldu.

Portekiz ekibi Sporting ile oynanan maçta yedek oturan milli oyuncu, Kocaelispor karşılaşmasında ilk 11'de başladı.

METİN OKTAY ANILDI

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 35. yılında unutulmadı.

Sarı-kırmızılılar, maç öncesi yapılan anonsla Metin Oktay'ı andı.

Ayrıca taraftarlar, kale arkasında "Taçsız Kral Tek Aşkıydı Galatasaray" ve "Senin Gibi Cimbomluyu Unutur Mu Bu Taraftar" yazılı pankartları tuttu.