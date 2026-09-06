Erman Toroğlu açıkladı: Penaltı mı değil mi?

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında galibiyeti hakettiğini ileri sürdü.

Toroğlu, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği Kerem'in pozisyonunu da değerlendirdi.

Maçın ardından Sözcü TV'deki programa çıkan Erman Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Kartal ve Italiano. İki teknik adam, yapılan transferler kamplar ve bugün oynanan maç. Bir defa her şeyi bırak. Fizik olarak Beşiktaş daha iyi. İstediklerini yaptılar. Maç ilerledikçe Beşiktaş tempoyu artırdı, Fener’e istediğini yaptırdı, Fener cevap vermedi. Fener yumruk yiyor karşılık veremiyor. Tepki yok Fenerbahçe’de. Bu antrenmandan doğar. Beşiktaş daha iyi çalışmış. Deplasmanda oynamalarına

rağmen iç sahada gibi oynadı.

Sahaya yayılışları, oyun anlayışı daha iyidi. 2-1’in üzerine 3-1 yapıp bitirebilirdi. O anlarda bile Fenerbahçe gidemedi. Öyle pozisyonlar oldu ki bazı futbolcular güçsüzlükten kendilerini yere attılar. Yabancı VAR olmasaydı bugün ne olurdu merak ediyorum."

PENALTI MI DEĞİL Mİ?

"Maçın içinde epey şey oldu ama Beşiktaş maçı haketti. Beşiktaş teknik direktörü İsmail Kartal’a göre takımını çok iyi hazırlamış, çok iyi oynattı. Neden Muriç’i çıkarıyorsun çift santrafora dön. Oğuz’u neden çıkarıyorsun. İrfan Can Kahveci'yle zaten bir devreyi kaybettin, manevi oğlun. Kartal’ın işi zor. Fenerbahçeli futbolcular daha fazla ayakta kalamadılar. Bu da doğru antenmanın olmamasından dolayı."

Beşiktaş çok iyi gidiyor. Ben Beşiktaş’tan bugün keyif aldım. Alanya mağlubiyetinin yol kazası olduğu ortaya çıktı.

Kerem'in penaltı beklediği pozisyon. Bence penaltı değil."