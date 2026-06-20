En son böyle görüldü: Hacıosmanoğlu ABD'de kayboldu!

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ABD'de kayboldu.

Hacıosmanoğlu, milli takım ABD'ye gitmeden önce çok iddialı demeçler vermiş ve kupayı alıp geleceklerini bile ileri sürmüştü.

Milli takımın özellikle kazandığı maçtan sonra kameralara açıklamalar yapan Hacıosmanoğlu, Avustralya yenilgisinden sonra ise eleştirilere çok sert yanıtlar vermişti.

Eleştirenlere "Akbabalar, sırtlanlar" benzetmesiyle ağır sözlerle yüklenen Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'e bile sözlerini anlayamadan sert ifadeler kullanmıştı.

"BİR AY SONRA DEĞİŞEBİLİR"

A Milli Takım'ın Avustralya'dan sonra Paraguay'a da yenilip, Dünya Kupası'na erken havlu atmasının ardından gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Temmuz'daki mali kongrede federasyonun değişmesi de gündeme gelecektir. Hatta bu geceden itibaren kulisler başlar. Muhtemelen 1 saat içerisinde telefon trafikleri olur. 1 ay sonra federasyonun değişme ihtimalini görüyorum artık" dedi.

Çelikler, "Montella'ya 'arrivederci' deriz artık. Muhtemelen bir Türk hoca gelir. Aykut Kocaman'ın ismi geçer. Okan Buruk'un ismi geçer. Montella çok kötü bir turnuva geçirdi. Montella gider, Türk hoca gelir. Bu zaman kadar verdiği hizmetler için teşekkür edelim. ABD maçına çıksın, sonra güle güle. Çıkmasa da olur ama neyse" ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU ABD'DE KAYBOLDU

Millilerin özellikle kazandıkları maçlardan sonra kameraların önüne çıkıp, demeç veren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Paraguay yenilgisi sonrası ise ABD'de kayboldu.

En son tribünde görülen Hacıosmanoğlu, bu kez demeç vermeden kayıplara karıştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun erken vedayı nasıl değerlendireceği merak ediliyor.