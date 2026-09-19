Emirhan Topçu'dan flaş Vincenzo Italiano sözleri: "Ne kadar büyük oyuncu olsan da..."

A Milli Takım'a kadar yükselen genç stoper, İtalyan teknik adamın oyuncularla iletişiminden saha kenarındaki enerjisine kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

Vincenzo Italiano'nun her futbolcudan daha fazlasını istediğini belirten Emirhan Topçu, İtalyan teknik adamın hataları anında oyuncularına aktardığını söyledi. Milli stoper ayrıca Italiano'nun rakip ayırt etmeden tüm maçlara aynı ciddiyetle hazırlandığını ifade etti.

"HOCAMIZ MAÇI ADETA YAŞIYOR"

Beşiktaş'ın savunmasındaki performansıyla öne çıkan Emirhan Topçu, takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun saha kenarındaki tutumuna dikkat çekti.

İtalyan çalıştırıcının karşılaşmalar sırasında son derece aktif olduğunu belirten Emirhan, tribünlerin yoğunluğuna rağmen teknik direktörünün sesini sahada rahatlıkla duyabildiklerini söyledi.

Milli futbolcu, Italiano hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Hocamız Vincenzo Italiano bizimle beraber maçı adeta yaşıyor. Statta 50 bine yakın taraftar varken bile biz onun sesini saha dışından net bir şekilde duyabiliyoruz."

"HATALARIMIZI HEMEN SÖYLÜYOR"



Emirhan Topçu, Italiano'nun maç sonrasında dahi bir sonraki karşılaşmaya odaklandığını belirterek teknik adamın oyuncuların gelişimine büyük önem verdiğini ifade etti.



25 yaşındaki stoper, "Maç bittiği an hemen bir sonraki mücadeleye odaklanıyor. Hatalarımızı sonraki maçlarda tekrarlamayalım diye bize anında söylüyor. Ne kadar büyük bir futbolcu olursan ol, onun gözünde hiçbir zaman tam değilsin. Sana ne katabilirse onun için en büyük kazanç odur." dedi.

HER MAÇA AYNI HAZIRLIK

İtalyan teknik adamın rakibin kim olduğuna bakmaksızın takımı aynı seviyede hazırladığını dile getiren Emirhan, Anadolu takımları, derbiler ve Avrupa karşılaşmaları arasında çalışma disiplini açısından fark bulunmadığını söyledi.

Emirhan, Italiano'nun gelişime açık bir teknik direktör olduğunu belirterek, "Bizi her maça aynı seviyede hazırlıyor. Anadolu takımı, derbi ya da Avrupa maçı olması onun için fark etmiyor. Her maça aynı coşku ve enerjiyle çıkmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

EMİRHAN'DAN ÖZ ELEŞTİRİ

Başarılı savunmacı, kendi performansındaki yükselişin nedenlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz sezonda zaman zaman konsantrasyon problemi yaşadığını kabul eden Emirhan, bu sezon çalışma temposunu artırdığını söyledi.

Milli futbolcu, "Geçen sene daha fazla konsantrasyon eksikliği yaşıyordum. Bu sezon ise teknik heyetimiz, yönetimimiz, takım arkadaşlarım ve yeni transferlerle kurduğumuz güçlü iletişim sayesinde konsantrasyonumu üst seviyeye getirdim. Geçen yıla oranla çok daha sıkı çalışmamın karşılığını alıyorum." açıklamasını yaptı.

Bu sezon Beşiktaş'ın savunmasında önemli bir rol üstlenen Emirhan Topçu, gösterdiği performansla A Milli Takım'a da yükselirken, Italiano'nun sisteminde takımın kilit oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.