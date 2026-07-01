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Efsane isim takımı Dünya Kupası'ndan elenir elenmez istifa etti

Hollanda futbolunun efsane ismi Ronald Koeman, Dünya Kupası'ndan elenince milli takım teknik direktörlüğünden istifa ettiğini açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Efsane isim takımı Dünya Kupası'ndan elenir elenmez istifa etti

Hollanda futbolunun efsane ismi Ronald Koeman, Hollanda Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden istifa etti.

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Hollanda, Dünya Kupası'nda son 32 turunda penaltı atışları sonucunda Fas'a 3-2 yenilerek elenmişti.

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Koeman, istifasını şöyle açıkladı:
"Dün gece, Hollanda Mili Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini bırakma kararı aldım. Hollanda ile çalışmamın sona ermesi acı verici. Karışık duygularla veda ediyorum. Tabii ki, dünya şampiyonluğu kazanmak istedim. Bu hayal, futbolun bana getirdiği her şeyden öte. Tüm bu yılların güveni, eleştirileri, desteği, hayal kırıklıkları ve daha fazlası için teşekkür ederim."
Koeman, Ajax, PSV, Barcelona, Feyenoord takımlarında forma giymiş, Hollanda Milli Takımı'nda da 78 kez oynamıştı. Defans oyuncusu olmasına rağmen uzaktan ve frikikten attığı gollerle ün yapmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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