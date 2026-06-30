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Halk TV Spor Avrupa Avrupa duy sesimizi derken resmen çöktüler: Almanya da gitti Hollanda da

Avrupa Avrupa duy sesimizi derken resmen çöktüler: Almanya da gitti Hollanda da

Dünya futbolunun söz sahibi 2 ülkesi Dünya Kupası'na veda etti. Almanya da gitti, Hollanda da.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Avrupa Avrupa duy sesimizi derken resmen çöktüler: Almanya da gitti Hollanda da

Dünya futbolunda önemli bir yeri olan Avrupa'nın 2 ülkesi Dünya Kupası'na penaltı atışlarıyla veda etti. "Avrupa Avrupa duy sesimizi" mazide kaldı, Avruha futbolu resmen çöküşe geçti.
Almanya, A Milli Takımımızı da eleyen Paraguay karşısında istediğini elde edemedi. 1-1 biten maç sonunda penaltılarla elendi.
Hollanda da Almanya ile aynı sonu yaşadı. 1-1 biten maçta uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Penaltı atışlarıyla Fas son 16 turuna kalan takım oldu.

ALMANYA-PARAGUAY: 1-1

Stat: Boston
Hakemler: Jalal Jayed, Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (Fas)
Almanya: Neuer, Tah, Rudiger (Dk. 110 Thiaw), Pavlovic (Dk. 79 Anton), Kimmich, Wirtz (Dk. 110 Amiri), Havertz, Brown, Sane (Dk. 88 Woltemade), Nmecha (Dk. 46 Goretzka), Ündav (Dk. 63 Musiala)

Avrupa Avrupa duy sesimizi derken resmen çöktüler: Almanya da gitti Hollanda da - Resim : 1
Paraguay: Gill, Caceres (Dk. 99 Ojeda), Alonso (Dk. 120+2 Balbuena), Gomez, Almiron (Dk. 91 Velazquez), Canale, Cubas, Bobadilla (Dk. 99 Sanabria), Galarza, Enciso (Dk. 57 Mauricio), Avalos (Dk. 55 Caballero)
Gol: Dk. 42 Enciso (Paraguay), Dk. 54 Havertz (Almanya)
Sarı kartlar: Dk. 65 Cubas, Dk. 117 Galarza (Paraguay), Dk. 106 Havertz, Dk. 115 Musiala (Almanya)
Penaltı atışları: Almanya-Paraguay: 3-4

HOLLANDA-FAS: 1-1

Stat: Monterrey
Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Pires, Bruno Boschilia (Brezilya)
Hollanda: Verbruggen, Van Hecke, Van Dijk, Ake (Dk. 71 Koopmeiners), Dumfries, Gravenberch (Dk. 86 Timber), De Jong (Dk. 110 De Roon), Van de Ven (Dk. 86 Hato), Summerville, Gakpo (Dk. 113 Kluivert), Brobbey (Dk. 71 Weghorst)

Avrupa Avrupa duy sesimizi derken resmen çöktüler: Almanya da gitti Hollanda da - Resim : 2
Fas: Bono, Hakimi, Diop, Riad (Dk. 75 Salah-Eddine), Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi (Dk. 79 El Mourabet), Brahim Diaz (Dk. 79 Yassine), Ounahi (Dk. 86 Rahimi), El Khannous (Dk. 87 Talbi), Saibari
Goller: Dk. 72 Gakpo (Hollanda), Dk. 90+1 Diop (Fas)
Sarı kart: Dk. 47 Diop (Fas)
Penaltı atışları: Hollanda-Fas: 2-3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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