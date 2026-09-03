Edin Dzeko ''Artık kenara çekilme zamanı geldi'' diyerek veda etti

Kariyerine Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'te devam eden Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Uzun yıllar Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını terleten 40 yaşındaki golcü, 151 resmi maça çıkarken 73 kez fileleri havalandırdı.

YAPTIĞI PAYLAŞIMLA VEDA ETTİ

Edin Dzeko, milli takımı bıraktığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı veda paylaşımı ile duyurdu.

İşte tecrübeli golcünün yaptığı paylaşım:

''Bazen kendimi bu anın ne zaman geleceğini düşünürken buluyordum…

Ama bu sözleri yazarken ne kadar duygulanacağımı hiç tahmin etmemiştim.

2 Ekim’de İsveç’e karşı milli takımımızla son maçıma çıkacağım.

Kariyerimde hiçbir şey, bu formayı her giydiğimde hissettiğim gururla kıyaslanamaz. Hiçbir şey.

Bu benim çocukluk hayalimdi. Ülkemi futbol sahasında temsil etme onuruna eriştiğim 151 maçın her birinde bu hayali yanımda taşıdım.

İlk günkü gibi, her zaman bununla gurur duydum.

Türkiye’ye karşı oynadığım o ilk maçın üzerinden neredeyse 20 yıl geçti.

Çok şey değişti, ben de değiştim ama bu formaya olan sevgim hiç değişmedi.

Artık kenara çekilme zamanının geldiğini hissediyorum. Eğer 40 yaşıma kadar milli takımda kalabildiysem, bunun nedeni gerçekten sahip olduğum her şeyi ortaya koymuş olmamdır. Her maçta. Her şeyimi.

Ülkem için oynamak, futbolun bana yaşattığı en duygusal deneyim oldu.

2014’te tarihimizde ilk kez Dünya Kupası’na katılmayı başarmamız, futbolculuk hayatımın en mutlu anlarından biri olmaya devam ediyor.

Galler’e attığım golün gecesinde yaşadığım duygular ve ardından mart ayında Zenica’da İtalya’ya karşı hissettiklerim sonsuza kadar kalbimde yaşayacak.

İnsanlarımızı şehirlerimizin sokaklarında kutlama yaparken görmek, futbolun bana sunduğu bir başka inanılmaz hediyeydi.

Bu muhteşem yolculuk boyunca yanımda olan ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek için zaman olacak.

Şimdilik tek dileğim, İsveç’e karşı oynayacağımız o gece sizin de orada olmanız ve birlikte bir kez daha aynı duyguyu yaşamamız…

Çünkü bütün bu inanılmaz anları hep birlikte yaşadık.

Ve ülkemi temsil edeceğim son gecenin de böyle olmasını istiyorum: Hepiniz yanımda, çocukluğumdan beri sevdiğim ve hayatımın sonuna kadar seveceğim o formayı üzerimde taşıyarak.''