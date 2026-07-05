Durumu kritikti: Fenerbahçe'den Nene açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından tedavi süreci devam eden Dorgeles Nene'nin de Avusturya kampına katılacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir. Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir." denildi.

Sarı-lacivertliler, Nene gibi Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen ilk etap kampına katılmayan Diego Carlos'un da Avusturya'daki ikinci etap kampına katılacağını duyurmuştu.

ART ARDA SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Nene, geçen sezon Şubat sonunda Nottingham Forest maçında yaşadığı bir temas sonrası kasık bölgesinde sıkıntı hissetti, maça devam etmesine rağmen ağrıları geçmedi. Bu, daha önce yaşadığı kasık sorununun tekrarı olarak değerlendirildi.

1 Mayıs 2026'da, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir maçı öncesinde, kasığındaki sporcu fıtığı nedeniyle ağrıları arttığı için kadro dışı kaldığı açıklandı; tedavi için Almanya'ya gitti ve ameliyat oldu.