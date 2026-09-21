Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a inanç ve güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Başkan Özbek, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbol takımıyla ilgili kendisine ve yönetim kuruluna atfedilen gerçeği yansıtmayan iddiaların yer aldığını ifade etti.

''OKAN BURUK'A İNANCIMIZ VE GÜVENİMİZ TAMDIR''

Okan Buruk ile her zaman irtibat halinde olduklarını vurgulayan Özbek, "Trabzonspor karşılaşmasının ardından kendisini bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır." şeklinde görüş belirtti.

"HEDEFLERİMİZDEN ASLA SAPMAYACAĞIZ"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak sarı-kırmızılı taraftarları üzdüklerinin farkında olduklarını aktaran Dursun Özbek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki Galatasaray'ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıyayız.

Galatasaray kazandığında sessiz kalanların, tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır. Bizim tavrımız ise dün neyse bugün de aynıdır.

Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonuç nedeniyle taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız.

Ancak şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız. Tüm konsantrasyonumuz, Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir." (AA)