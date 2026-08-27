Dünyanın en meşhur futbol topu satıldı: 10 milyon dolar değer biçilmişti

Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ağlarına gönderdiği efsanevi "Tanrı'nın Eli" ve "Yüzyılın Golü" ile özdeşleşen tarihi futbol topu, ABD’de düzenlenen müzayedede 3,35 milyon dolara satıldı.

ABD merkezli Heritage Auctions tarafından satışa sunulan meşhur Adidas Azteca marka top için açık artırma öncesinde 10 milyon dolar tahmini bedel öngörülüyordu.

100 BİN KİŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE TARİHE GEÇTİ

Estadio Azteca stadyumunda 100 binden fazla taraftarın izlediği unutulmaz karşılaşma, iki ülke arasındaki Falkland Savaşı'ndan 4 yıl sonra yüksek toplumsal gerilim altında oynandı.

Mücadelenin 51. dakikasında Maradona, kaleci Peter Shilton’ın üzerinden topu elle ağlara gönderdi. O dönem Amerikan futbolunda yeni başlayan anlık tekrar (replay) teknolojisi Dünya Kupası’nda uygulanmadığı için Tunuslu hakem Ali Bin Nasser pozisyonu süzemedi ve golü geçerli saydı.

Sadece 4 dakika sonra ise Maradona, İngiltere savunmasını ipe dizerek FIFA tarafından daha sonra "Dünya Kupası'nda Yüzyılın Golü" seçilecek ikinci efsanevi imzasını attı. Arjantin sahadan 2-1 galip ayrıldı.

HAKEM 36 YIL SAKLADI

FIFA protokollerinin kendisine verdiği hakka dayanarak maça damga vuran topa el koyan Tunuslu hakem Ali Bin Nasser, tarihi hatırayı tam 36 yıl boyunca sakladı. Hakem Nasser, meşhur topu ilk olarak 2022 yılında 2,37 milyon dolara satarak elden çıkardı. Aynı maçta Maradona’nın giydiği forma ise yine 2022'deki bir başka açık artırmada 9,3 milyon dolara alıcı bulmuştu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ADALETSİZLİKLERİNDEN BİRİ"

Müzayede evinin üretim müdürü Mike Provenzale, meslek hayatı boyunca gelen herkesi durduran çok az eşya gördüğünü ve bu topun o listede olduğunu vurguladı.

Heritage Auctions Spor Müzayedeleri Direktörü Chris Ivy ise tarihi satışı ve İngilizlerin tepkisini şu sözlerle değerlendirdi:

"İngilizlerin tepkisi tüm futbol dünyasında yankı buldu. Dünyanın en gururlu futbol uluslarından biri, spor tarihinin en büyük adaletsizliklerinden birinin kurbanı gibi hissetti. Hayal kırıklıkları haklıydı ancak bu durum spor tarihinin en muhteşem iki golünün değerini düşürmez."

Maradona ise maçın hemen ardından ilk golü "Biraz Maradona'nın kafasıyla, biraz da Tanrı'nın eliyle" attığını söylemiş, yıllar sonra kaleme aldığı otobiyografisinde ise pozisyonu bir İngiliz'in cebinden cüzdan çalmaya benzetmişti.