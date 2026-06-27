Dünya Şampiyonası'nda Arjantin'e direnemedik: 3'te 3 yaptık!

Kadın U20 Hentbol Milli Takımımız, 2026 IHF U20 Kadınlar Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.

Çin'in Jinzhong kentinde oynanan mücadelede takımımız ilk yarısını 12-11 önde tamamladığı karşılaşmadan 29-26 mağlup ayrıldı.

Böylece Millilerimiz, 25 yıl aradan sonra katılma hakkı kazandığı Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasını tamamladı. Ay yıldızlı takımımız 3. maçında 3. yenilgisini aldı.

PRESİDENT'S CUP'TA DEVAM

Kadın U20 Hentbol Milli Takımımız, organizasyadaki sıralama maçları olan President’s Cup’ta mücadelesine devam edecek.

President’s Cup’ta 2. Grup’u C ve D grubunu 3 ve 4. sırada tamamlayan takımlar oluşturacak. 2. Grup’ta Millilerimizin yanı sıra Arjantin, Brezilya ve Kanada mücadele edecek.

Maç takvimi tüm gruplarda maçlar tamamlandıktan sonra kesinlik kazanacak.