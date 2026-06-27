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Halk TV Spor Dünya Şampiyonası'nda Arjantin'e direnemedik: 3'te 3 yaptık!

Dünya Şampiyonası'nda Arjantin'e direnemedik: 3'te 3 yaptık!

Dünya 20 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda 3. maçta 3. yenilgimizi aldık. Arjantin'e de direnemedik.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dünya Şampiyonası'nda Arjantin'e direnemedik: 3'te 3 yaptık!

Kadın U20 Hentbol Milli Takımımız, 2026 IHF U20 Kadınlar Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.

Dünya Şampiyonası'nda Arjantin'e direnemedik: 3'te 3 yaptık! - Resim : 1

Çin'in Jinzhong kentinde oynanan mücadelede takımımız ilk yarısını 12-11 önde tamamladığı karşılaşmadan 29-26 mağlup ayrıldı.
Böylece Millilerimiz, 25 yıl aradan sonra katılma hakkı kazandığı Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasını tamamladı. Ay yıldızlı takımımız 3. maçında 3. yenilgisini aldı.

PRESİDENT'S CUP'TA DEVAM

Kadın U20 Hentbol Milli Takımımız, organizasyadaki sıralama maçları olan President’s Cup’ta mücadelesine devam edecek.
President’s Cup’ta 2. Grup’u C ve D grubunu 3 ve 4. sırada tamamlayan takımlar oluşturacak. 2. Grup’ta Millilerimizin yanı sıra Arjantin, Brezilya ve Kanada mücadele edecek.
Maç takvimi tüm gruplarda maçlar tamamlandıktan sonra kesinlik kazanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dünya Kupası Türkiye Milli Takım Arjantin
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