Dünya Kupası'nda rakibini bu hale getirdi: Bitirdi kendisi de bitti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kanada ile Katar arasında oynanan grup maçında yaşanan sert faul, turnuvanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Kanada'nın orta saha oyuncusu Ismaël Kone, Katarlı futbolcu Assim Madibo'nun müdahalesi sonrası bacağının kırılması nedeniyle turnuvayı kapattı.

FIFA Disiplin Kurulu, pozisyonu incelemesinin ardından Madibo'ya "ciddi faullü oyun" gerekçesiyle 5 maç men cezası verdi.

Turnuvanın kalan bölümünde forma giyemeyecek olan Katarlı futbolcu, cezasının devam eden kısmını resmi milli maçlarda çekecek.

5 MAÇLIK CEZA YETER Mİ TARTIŞMASI

Kanada cephesinde ise büyük üzüntü yaşanıyor. Takımın en önemli isimlerinden biri olan Ismaël Koné'nin ameliyat edileceği ve sahalara dönüşünün birkaç ayı bulabileceği belirtiliyor.

Dünya Kupası'nın en ağır sakatlıklarından biri olarak gösterilen pozisyon, futbol kamuoyunda uzun süre tartışılırken, verilen 5 maçlık cezanın yeterli olup olmadığı da spor çevrelerinde farklı görüşlere neden oldu.