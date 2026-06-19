Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen Kevin-Prince Boateng, Portekiz Milli Takımı'nda gösterdiği performans ile eleştirilerin odağında olan Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ronaldo'yu futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasında gösteren Boateng, ancak Portekiz'in yıldız oyuncu sahada olmadığı zaman daha iyi bir takım haline geldiğini dile getirdi.

''KENARA ÇEKİLMELİ VE ŞANS VERMELİ''

Boateng yaptığı açıklamada, "Tamamen dürüst olabilir miyim? Eğer Cristiano Ronaldo gerçekten bir takım oyuncusuysa, kenara çekilmeli ve genç oyunculara parlama şansı vermeli." dedi.

Konuşmasını sürdüren Boateng, "Onun varlığı takım arkadaşları üzerinde büyük bir baskı yaratıyor çünkü herkes topu ona vermek zorunda hissediyor. Ben de kariyerimde böyle yıldızlarla oynadım ve tüm takımın onların gol atmasına odaklandığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

''SON 15-20 DAKİKA OYUNA GİRMELİ''

Portekiz'in başarılı olabilmesi için Ronaldo'nun rolünün değişmesi gerektiğini belirten Boateng, "Portekiz bu turnuvada gerçekten ileri gitmek istiyorsa, Ronaldo geri adım atmalı. Başkalarının oynamasına izin vermeli ve son 15-20 dakikada oyuna girerek katkı sağlamalı." şeklinde konuştu.

''RONALDO İÇİN DE O DÖNEM GELDİ''

Boateng son olarak, "Hepimiz onun büyük hayranlarıyız. Ancak hepimiz bir gün eski performans seviyemizi koruyamayacağımız yaşa geliyoruz. Dürüst olmak gerekirse, Ronaldo için de o dönem geldi." dedi.