Dünya Kupası öncesi Milli takımda büyük anlaşma

Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden ASELSAN, A Milli Futbol Takımımız'ın ana sponsoru oldu.

Ay yıldızlıların hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettiği maçtan sonra yapılan paylaşım, sosyal medyada dikkat çekti.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ GÜÇLÜ SPONSOR

ASELSAN'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Ay-yıldız sahadaysa umut vardır, mücadele vardır, gurur vardır. Ana sponsoru olmaktan onur duyduğumuz A Milli Takımı'mızı kutluyoruz. Tebrikler Bizim Çocuklar." ifadeleri yer aldı.

Dünya Kupası öncesi yapılan bu sponsorluk anlaşması, dikkat çeken gelişmelerden birisi oldu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da sosyal medya hesabından, "Dünya Kupası yolunda 'Bizim Çocuklar'la omuz omuza. Ülkemizin bayrağını gururla dalgalandıracak Milli Takımı'mıza başarılar diliyorum." paylaşımında bulundu.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDAYIZ!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-offlarında başarılı bir performans ortaya koyan milli takım, 24 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'nda yer almaya hak kazanmıştı.

Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya, 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile karşılaşacak.