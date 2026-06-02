Son dakika | A Milli takımın Dünya Kupası kadrosu açıkladı

Son dakika haberi! A Milli takımın merakla beklenen Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Montella tarafından 35 kişilik geniş kadro 26'ya düşürüldü.

TFF, sosyal medya hesabından A Milli takım aday kadrosunu video ile duyurdu. Hazırlanan videoda A Milli takımın eski oyuncuları da yer aldı.

İŞTE ADAY KADRO:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır Savunmacılar: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik Orta Sahalar: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan Forvetler: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak.

KADRODAN ÇIKARTILANLAR

A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer alan ancak nihai kadroda yer almayan isimler şu şekilde:

Ersin Destanoğlu

Muhammed Şengezer

Ahmetcan Kaplan

Yusuf Akçiçek

Mustafa Eskihellaç

Atakan Karazor

Demir Ege Tıknaz

Aral Şimşir

Yusuf Sarı

VENEZUELA İLE MİLLİ PROVA

2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda bulunan Ay-Yıldızlılar, turnuva hazırlıkları çerçevesinde 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile özel maç oynayacak.

ABD YOLCULUĞU BAŞLIYOR

A Milli Takımımız, 22 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenmanlarına devam ediyor. 29 Mayıs Cuma günü Riva'da kampa giren A Milliler, dün akşam oynanan Kuzey Makedonya müsabakasının ardından Venezuela maçı için ABD'ye gidecek.

GENİŞ KADRODA KİMLER YER ALDI?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu futbolcular yer aldı:

Kaleciler:

Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans:

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray) Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha:

Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet:

Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)